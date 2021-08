- Jeśli chodzi o sobotę, to pogoda troszkę się zmieni. Będzie trochę więcej chmur, z których po południu może spaść przelotny deszcz i mogą wystąpić burze. Ryzyko tych zjawisk dotyczyć będzie głównie centrum, południa i wschodu Polski – powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk.

Szczególnie chodzi o województwa małopolskie, świętokrzyskie, lubuskie, Podkarpacie, Mazowsze, woj. łódzkie oraz lubuskie. Będzie też nadal bardzo ciepło, ale już nie wszędzie. Ochłodzi się na Pomorzu, będzie tam około 22 st. C nad samym Bałtykiem, w głębi lądu około 25 st. C. W pasie centralnym Polski będzie za to 27 st. C. i aż 30 st. C na południu kraju.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem

Z tego względu od soboty od godz. 12:00 IMGW wydało również ostrzeżenia przed upałem, które dotyczy południa Polski - w tym właśnie m.in. Małopolski i Podkarpacia.

Wiatr w sobotę będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej części kraju, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą wynieść do 70 km/h.