Dziennik "The Times of Israel" odnotował, że Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz skrytykowało ministra spraw zagranicznych Izraela Jaira Lapida za wypowiedź oskarżającą Polaków o udział w Holokauście, porównując to do twierdzeń osób negujących Holokaust.

Lapid oznajmił w wywiadzie dla polskiego portalu Onet, który ukazał się w czwartek, że "Polacy współpracowali w tworzeniu i prowadzeniu obozów zagłady". Polacy wydawali Żydów Niemcom i w ten sposób wysyłali ich na śmierć - powiedział. Reklama "Wykorzystywanie Holokaustu to kpina z ofiar" Przywołując te słowa Lapida, Muzeum Auschwitz napisało na Twitterze, że takie twierdzenie "znanego izraelskiego polityka jest tak bolesne, jak starcie z negowaniem Holokaustu". Oba są świadomym kłamstwem. Wykorzystywanie Holokaustu jako gry politycznej to kpina z ofiar - zauważyło. Polskie MSZ: Kroki podjęte przez Izrael bardzo poważnie szkodzą naszym relacjom Zobacz również Lapid powiedział też, że "było wielu polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy ratowali Żydów i jesteśmy im wdzięczni po wszystkie czasy. Ale czy możemy udawać, że w obozach zagłady nie było polskich pomocników? Oczywiście, że byli! - mówił. To nie przypadek, że naziści stworzyli w Polsce swój ośrodek zagłady. Wiedzieli, że ludność polska im pomoże - dodał. Ocenił, że antysemityzm nie zostanie w Polsce przezwyciężony, "jeśli rząd pomaga ukrywać przeszłość, zamiast uczyć się z niej".