Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niedziela powita mieszkańców Polski zmiennym zachmurzeniem na terenie całego kraju. Na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

Będzie ciepło. Termometry wskażą od 21-25 st. C na północy do ok. 30 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, głównie na wybrzeżu.

Burzowo i deszczowo

Cieszmy się niedzielą i słoneczną pogodą, bo będzie to ostatni dzień sprzyjający piknikom przed nadchodzącą zmianą pogody. Co prawda w poniedziałek będzie jeszcze ciepło, ale już burzowo i deszczowo. Po przejściu frontu, od wtorku, będzie już zdecydowanie chłodniej. W niektórych regionach kraju temperatura spadnie nawet o dziesięć stopni Celsjusza - ostrzegła Dąbrowska.

