Policja zatrzymała dwóch kontrolerów ruchu kolejowego, którzy będą dziś przesłuchiwani – powiedziała w piątek oficer prasowa koszalińskiej policji kom. Monika Kosiec.

Reklama

Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tego, że pociągi znalazły się na jednym torze. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. W wyjaśnianiu sprawy biorą także udział pracownicy Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną tego, że pociągi znalazły się na jednym torze. Jak podała Kosiec, ustalane jest m.in. to, czy błąd popełnił ktoś z obsługi ruchu pociągów w Białogardzie i Koszalinie, czy zawiódł sprzęt techniczny.

Maszyniści wyhamowali pociągi

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 11.30. Dwa pociągi dalekobieżne relacji Szczecin Główny - Olsztyn i Olsztyn - Szczecin Główny pędziły wtedy wprost na siebie. To maszyniści obu składów mieli zauważyć, że składy zbliżają się do siebie. Udało im się bezpiecznie wyhamować pociągi na wysokości Dunowa.