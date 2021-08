Jak donosi RMF FM, kapelan odwiedzał oddział geriatryczny szpitala na południu Polski. Po wizytach księdza jedna z pacjentek mówiła, że "odwiedzał ją szatan".

Zachowanie pacjentki zaniepokoiło personel medyczny.

Ksiądz przyłapany przez personel szpitala

W kwietniu 2017 roku kapelan miał zostać przyłapany na wykorzystywaniu seksualnym kobiety.

O sprawie została powiadomiona kuria w Krakowie.

Kuria odwołała księdza z funkcji kapelana w kilku szpitalach, ale nie powiadomiła organów ścigania, gdyż, jak tłumaczy się kuria w RMF FM, przepis nakazujący powiadomienie policji o takich sytuacjach wszedł w życie w drugiej połowie 2017 roku.

Małopolska policja została powiadomiona o molestowaniu seksualnym po czterech latach. Kazimierz K. usłyszał zarzut molestowania seksualnego osoby niepoczytalnej,- informuje RMF FM.

Nie mam informacji, jak to było zgłaszane, kiedy. Nie mogę tego ustalić – powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik krakowskiej kurii pytany o to, czemu sprawa została zgłoszona dopiero teraz.

Ks. Isakowicz-Zaleski: Abp Jędraszewski miał obowiązek zawiadomić Watykan

Abp Jędraszewski - zgodnie z prawem papieskim - miał obowiązek zawiadomić Stolicę Apostolską o fakcie wykorzystania seksualnego osoby dorosłej bezbronnej przez księdza oraz wszcząć kościelne dochodzenie - mówił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z RMF FM.

Absolutnie miał obowiązek powiadomić Stolicę Apostolską i wszcząć dochodzenie. Również uczciwość wobec ofiary nakazuje powiadomić również władze państwowe. Natomiast w Kościele jest specyficzny sposób pełnego podlegania duchownych pod biskupa, więc on ma obowiązek to zgłosić także do prokuratury świeckiej - wyjaśnił.