Prognoza pogody

Łapińska powiedziała PAP, że w sobotę na zachodzie oraz w centrum Polski będzie raczej pogodnie. Jeszcze rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Nad morzem też gdzieniegdzie może być przelotny deszcz, ale to będzie słaby, krótkotrwały deszcz - mówiła.

Najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie temperatury oscylować będą wokół 18 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą ok. 20 st. C. W centrum kraju będzie ok. 22 stopni, a na zachodzie - 25 stopni Celsjusza. W górach mogą pojawić się burze. Nie powinny być gwałtowne, ale może zagrzmieć i popadać - powiedziała synoptyk.

