Marsz Równości w Gdańsku

Tegoroczny Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT+ Tolerado, przejdzie pod hasłem "Mamy tylko jedno życie". W związku z trwającą pandemią demonstracja wyruszy z czterech różnych miejsc.

Główna kolumna sobotniej parady uformuje się przy ul. Zbytki, przy Teatrze Szekspirowskim. Przewodzić jej będzie Tolerado wraz z Fundacją Diversity.pl, Trójmiejską Akcją Kobiecą i Centrum Praw Kobiet. W tym miejscu zaplanowano przemówienia, pojawią się też zaproszeni goście.

W innych lokalizacjach zbiorą się grupy pozostałych współorganizatorów marszu: Komitetu Obrony Demokracji na Targu Węglowym przy Teatrze Wybrzeże, Obywateli RP przy fontannie Neptuna na Długim Targu, Lewicy przy Domu Fahrenheita na ul. Ogarnej.

Kolumny marszowe będą startować między godz. 14.00 a 15.00. Uczestnicy pochodu przejdą ulicami Głównego oraz Starego Miasta i spotkają się w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu wszystkie osoby, którym bliskie są wyrażane przez społeczności LGBT+ idee i postulaty: równych praw, godności i wolności osobistej.

"Marsz jest afirmacją życia, miłości do ludzi i świata, dniem radości dla społeczności osób LGBT+ i wspólnym świętem całej społeczności miasta Gdańska, Trójmiasta i Pomorza. Jest także dniem wspominania historii walki o równość społeczności osób LGBT+, którą zapoczątkowały w czerwcu 1969 roku wydarzenia w Stonewall Inn. W Polsce walka o równość nie jest jeszcze historią, ale wierzymy, że nasz Trójmiejski Marsz, inne Marsze i Parady, oraz inne działania podejmowane przez społeczność osób LGBT+ i osoby sojusznicze sprawią, że w Polsce jeszcze będzie przepięknie, normalnie" - podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia Tolerado.

Udział w marszu potwierdzili m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, ambasador Irlandii w Polsce Emmer O’Conell, ambasador Królestwa Danii Ole Toft, a także białoruska opozycjonistka Jana Shostak.

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku na ten sam dzień zgłoszono do Urzędu Miejskiego w Gdańsku organizację kilkunastu innych zgromadzeń, na które w większości zgody nie udzieliło miasto. W sobotę o godzinie 13.30 pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku manifestację organizuje Młodzież Wszechpolska.

"Gdańsk to dziwne miasto pełne paradoksów. To właśnie tu samorządowcy nieustannie mówią o równości, a faworyzują i dofinansowują posłuszne im i bliskie ideologicznie stowarzyszenia. To właśnie tu wielu mieszkańców, w blokach komunalnych nie ma godnych warunków do życia, a liberalna władza zamiast im pomóc maluje im na ścianach twarze polityków, wydając na to grube pieniądze" - czytamy na facebookowym profilu Młodzieży Wszechpolskiej.

Nad bezpieczeństwem czuwać będzie kilkuset policjantów. Z samego rana w sztabie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zaczęło działać specjalne stanowisko dowodzenia. Zgromadzenia publiczne będą zabezpieczać policjanci różnych służb, w tym prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni.

Utrudnienia w ruchu

Jak zapowiedział asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP Policji w Gdańsku, mundurowi postarają się, aby utrudnienia w ruchu drogowym były jak najmniej dotkliwe dla kierowców. Poinformował, że w sobotę w godzinach 12-18.30 zostaną wyłączone z ruchu główne ciągi komunikacyjne w rejonie centrum. Spodziewane są także utrudnienia w ruchu na głównych ulicach prowadzących tam m.in. od ul. Armii Krajowej, Jana z Kolna, al. Zwycięstwa oraz Podwale Przedmiejskie.

Funkcjonariusze będą wskazywali objazdy. Apelujemy do kierowców, aby w miarę możliwości omijali te rejony Gdańska i korzystali z objazdu, który zostanie wyznaczony na ul. 3 Maja. Zalecamy także przemieszczanie się dzielnicami Morena, Chełm oraz tunelem pod Martwą Wisłą. Nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przestrzeni publicznej oraz odbywających się zgromadzeń publicznych czuwać będą funkcjonariusze policji. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń – przekazał Chrzanowski.

W Śródmieściu Gdańska spodziewane są również utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Może do nich dochodzić w godzinach 9-21. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.ztm.gda.pl w zakładce "Bieżąca Sytuacja Komunikacyjna" oraz na tablicach elektronicznych na przystankach.