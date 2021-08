Na pokładach polskich samolotów z Kabulu znajdowali się zarówno obywatele Polski, jak i polscy współpracownicy w Afganistanie i ich rodziny.

Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali już ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "Lot" ewakuowani dostają się do Polski.

W piątek po godz. 23 na warszawskim lotnisku im. Chopina wylądował czwarty samolot LOT z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Jak poinformował PAP szef KPRM Michał Dworczyk, na pokładzie znajduje się ok. 100 osób..

Polska ewakuuje 300 osób z Afganistanu

W piątek premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem poinformował, że Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację 300 obywateli Afganistanu współpracujących z NATO. Zapowiedział, że trafią najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu.