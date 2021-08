W niedzielę pojawi się zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju pogodę będzie kształtował front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami o sumie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Przelotne opady są prognozowane w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Reklama

Temperatura maksymalna sięgnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych, z przewagą południowo-wschodniego.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek tylko na północy zapowiada się bez opadów. Poza tym zrobi się pochmurno i spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Dolnym Śląsku do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek

We wtorek na południu i w centrum kraju prognozowany jest deszcz rzędu do 20 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju zrobi się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.