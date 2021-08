W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej, po stronie Białorusi, od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów, m.in. z Afganistanu, Syrii i Iraku; osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Migranci koczujący po białoruskiej stronie nie chcą wracać na Białoruś. Według informacji Straży Granicznej grupa liczy obecnie 24 osoby.

W poniedziałek sytuację na granicy z Białorusią skomentował b. komisarz UE ds. budżetu, obecnie europoseł PO Janusz Lewandowski. - Na granicy z Białorusią, z woli rządzących, hańbiony jest polski mundur - ocenił na nagraniu zamieszczonym na Twitterze.

Podkreślił zarazem, że w przeszłości mundur ten "był hańbiony wielokrotnie", ale - jak zastrzega - "to było za komuny - w obławie na żołnierzy wyklętych, gdy dławiono bunt w Poznaniu w 1956 roku, gdy nasze czołgi wjechały do Czechosłowacji w 1968 roku i gdy strzelano do nas, na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku". "Ale mundur polski odzyskał swój blask wraz z niepodległością, wojsko odzyskało orzełka z koroną" - mówił w nagraniu europoseł.

"Dobra zmiana"

Niestety - dodał - "jest dobra zmiana". - W maju 2018 roku byłem na gdańskim cmentarzu, gdzie zbezczeszczono zwłoki Arama Rybickiego - tak zwana ekshumacja wbrew woli rodziny. W kordon żandarmerii wojskowej i policji odgradzał rodzinę i nas wszystkich od grobu Arama - wspomniał Lewandowski.

Teraz - powiedział - widzimy te obrazki zamaskowanych żołnierzy na granicy z Białorusią. Lewandowski zaznaczył, iż "nie chodzi o to, że strzegą tych granic, ale o to, że blokują pomoc humanitarną". - Polska to jest kraj setek tysięcy uchodźców - od głodu, wojny, represji. To jest kraj emigracji zarobkowej, to jest kraj Solidarności, rządzący przez ludzi, których gęba jest pełna chrześcijańskich frazesów - podkreśla polityk Platformy.

- Pora teraz, aby ten nieco zabrudzony polski mundur odzyskać od Błaszczaka, od Kamińskiego i Kaczyńskiego - dodaje.

Do materiału filmowego na Twitterze Lewandowski dodał komentarz: "PiS zabrudził polski mundur, gdy wysłał wojsko, by osłaniało nieludzką ekshumację ofiar smoleńskich, wbrew woli rodziny. Teraz znowu, gdy zamaskowana straż blokuje akcję humanitarną. Oczyścić polski mundur z PiS-u".