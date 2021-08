Celem wniosku ma być zobowiązanie polskiego rządu "do natychmiastowego udzielenia pomocy migrantom”. W grę wchodzi opieka medyczna, dostęp do wody i jedzenia oraz transport do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

To jest szalenie dziwna sytuacja, bulwersująca, że musimy wnioskować do Strasburga o to, żeby Polska przepuściła do tych ludzi lekarza – podkreśla adwokat Grzegorz Kukowka.

Migranci na granicy

Przy granicy polsko-białoruskiej, po stronie Białorusi w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Według informacji Straży Granicznej grupa liczy obecnie 24 osoby.