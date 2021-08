O złożonym w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście zawiadomieniu oraz innych krokach podjętych w sprawie zabytkowej, nieużytkowanej kamienicy poinformowała w środę media w komunikacie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Aleksandra Stępień.

Chodzi o wpisaną do rejestru zabytków należącą do Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość przy ul. Kilińskiego 49, która od kilku miesięcy grozi zawaleniem. W maju runął w niej dach i stropy większości kondygnacji. W związku z zagrożeniem zawaleniem się kolejnych części budynku od trzech miesięcy wstrzymywany jest ruch na ul. Kilińskiego w ścisłym centrum Łodzi. Magistrat zamierzał rozebrać kamienicę, jednak aby mógł to zrobić potrzebna jest zgoda na wykreślenie oficyny z rejestru zabytków ze względu na zły stan budynku.

Tymczasowe zabezpieczenie kamienicy

Jak poinformował w środę Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na początku tego tygodnia została wydana decyzja nakazująca Urzędowi Miasta Łodzi tymczasowe zabezpieczenie kamienicy. Prace mają obejmować m.in.: zabezpieczenie budynku przed zawaleniem, naprawę nieszczelności dachu, usunięcie gruzu z wnętrza budynku oraz demontaż i zabezpieczenie zachowanych sztukaterii, stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad.

Katastrofalny stan zabytkowej kamienicy przy ul. J. Kilińskiego 49 każe również zadać pytanie o sposób realizacji przez Urząd Miasta obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków. Warto w tym miejscu przytoczyć zapis art. 110 ust. 1 tego ostatniego aktu prawnego: "kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczy go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny" – wskazano w komunikacie.

W związku z opisywanymi wątpliwościami – jak przekazano – Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście została poinformowana o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu polegającego na zniszczeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

W uzasadnieniu zawiadomienia zwrócono uwagę m.in. na to, że obiekt jest na terenie krajobrazu kulturowego "ogrodów sukienniczych nowego miasta" powstałego w 1843 r. i objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Oceniono, że proces destrukcji budynku był złożony i długotrwały. "Znaczący wpływ na stan budynku miało jego niewłaściwe utrzymanie: brak wykonania remontu i koniecznych napraw" – zaznaczono. Wskazano, że odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie nieruchomością ponosi Prezydent Miasta Łodzi, jako organ wykonawczy Miasta Łodzi.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował również, że po przeanalizowaniu ekspertyzy dostarczonej przez Zarząd Lokali Miejskich, podjęto decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreślenie kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 z rejestru zabytków ze względu na zły stan budynku.