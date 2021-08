Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach i na wschodzie kraju, szczególnie na Warmii i Mazurach, możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Podlasiu do 21 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni wiatr.

Reklama

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. Poza tym wystąpią przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Na sobotę synoptycy prognozują przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>