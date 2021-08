W czwartek odbędzie się rozmowa w cztery oczy prezydentów Polski i Moładawii, a następnie rozmowy plenarne delegacji i konferencja prasowa. Po południu prezydent Duda spotka się z premier Gavrilitą. Wieczorem tego dnia Duda i Sandu wspólnie zasadzą drzewa w ogrodzie botanicznym w Kiszyniowie.

Z kolei w piątek polski prezydent weźmie udział w obchodach Dnia Niepodległości Mołdawii. Uroczystości odbędą się na Placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w Kiszyniowie.

Nieco wcześniej prezydent RP weźmie udział w ceremonii złożenia wieńców pod pomnikiem Stefana III Wielkiego. Oprócz Dudy i Sandu wieńce złożą: prezydent Rumunii Klaus Iohannis i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Tego dnia odbędzie się także spotkanie prezydentów Polski, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy oraz ich wspólna konferencja prasowa.

Podczas wizyty nie zabraknie też polskich wątków. Prezydent będzie spacerował ulicą Lecha Kaczyńskiego, złoży wieniec pod tablicą upamiętniającą nieżyjącego prezydenta i ofiary katastrofy smoleńskiej. Odwiedzi też Bibliotekę im. Adama Mickiewicza. W piątek późnym popołudniem w ambasadzie polskiej w Kiszyniowie spotka się z Polakami mieszkającymi w Mołdawii i przedstawicielami lokalnych środowisk opiniotwórczych, artystycznych, naukowych i biznesowych. Zaplanowano wręczenie odznaczeń.

"Polska wspiera reformy proeuropejskie Mołdawii"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch podkreślał, że Polska jednoznacznie wspiera integralność terytorialną oraz reformy proeuropejskie Mołdawii. Jego zdaniem wizyta prezydenta Dudy w Mołdawii jest bardzo istotna ze względu na "niespodziewane i o imponujących rozmiarach zwycięstwo wyborcze partii prezydent Mai Sandu".

- W tych wyborach Mołdawia zdecydowanie opowiedziała się za ścieżką proeuropejską i proreformatorską. Polska będzie Mołdawię wspierać w jej staraniach o budowę stabilnych struktur państwowych, o wykorzenienie korupcji i o przybranie w pełni europejskiego kursu w polityce zagranicznej. Jesteśmy gotowi zaproponować bardzo konkretną pomoc państwu mołdawskiemu - powiedział minister. Jak dodał, te propozycje są już omawiane.

- Prezydent Duda będzie rozmawiał z prezydent Maią Sandu, aby zapewnić o naszym poparciu i o tym, że to poparcie jest konkretne - zapewnił Kumoch.

Podkreślił, że fakt, iż polski prezydent składa w Mołdawii dłuższą, dwudniową wizytę pokazuje znaczenie, jakie Polska przykłada do tego, co dzieje się obecnie w tym kraju. Ocenił, że to "niezwykły zwrot, wybór europejski, który dokonał się przy urnach wyłącznie przez siłę wyborców i wyborczyń, a nie dzięki wpływom finansowym czy oligarchicznym".

- Jest to moment, w którym do władzy doszła bardzo ambitna, młoda, reformatorska ekipa, która po prostu wymaga wsparcia. I tego wsparcia ani Polska, ani Europa nie powinny Mołdawii odmawiać - stwierdził Kumoch.