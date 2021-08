Jak przekazał synoptyk IMGW, w sobotę należy się spodziewać wyrównanej temperatury w całym kraju - między 17 a 20 st. C i wzrastającego zachmurzenia. Sobotnie opady będą miejscowe i rozproszone.Z czasem także temperatura będzie się bardziej różnicować. W niedzielę chłodniej będzie na południu i wschodzie Polski - maksymalnie do 15 st. C, zaś na północy, zachodzie i w Wielkopolsce będzie cieplej - nawet do 20-21 st. C.

Reklama

Dość dużo deszczu spadnie już w nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie Polski. W niedzielę strefa ta rozszerzy się na wschodnią i południową Polskę - zaznaczył. Ocenił, że drugi dzień weekendu będzie bardziej pochmurny.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

"Temperatura wyraźnie niższa, niż przeciętna"

Jak dodał, porównując warunki pogodowe z przeciętną pogodą dla końcówek sierpnia, sobotnia i niedzielna aura będzie dosyć chłodna. Temperatura będzie wyraźnie niższa, niż przeciętna, dla tego okresu roku - mówimy o temperaturze w nocy w wielu miejscach poniżej 10 st. C, a w dzień około 20 st. C - przekazał Ogórek. Jak podsumował prognozę na sobotę oraz niedzielę - niezbyt ciepło, mglisto i w wielu miejscach deszczowo.