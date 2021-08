Polska nadal będzie pod wpływem niżów. Jeden z ośrodków będzie przemieszczał się powoli znad Białorusi nad Litwę, a drugi - wtórny - znad środkowej nad wschodnią Polskę, gdzie stopniowo będzie się wypełniał. Pozostaniemy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

Uwaga na burze i mgły

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a większe przejaśnienia na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Opady deszczu, na północnym wschodzie, w centrum i na południu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym; tam prognozowana suma opadów do 20 mm, ale na Ziemi Łódzkiej do 30 mm, w Małopolsce do 40 mm, a na Górnym Śląsku do 50 mm. Lokalnie burze.

Rano gdzieniegdzie na wschodzie i w centrum zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 13 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na zachodzie porywisty, północno-zachodni i północny, na wschodzie przeważnie południowo-zachodni. W czasie burz oraz na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA POGODY na DZIENNIK.PL >>>