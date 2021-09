Afgańczycy, którzy po ewakuacji z Kabulu, trafili do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, zatruli się grzybami, które mieli zebrać na terenie ośrodka. Wskutek zatrucia w stanie krytycznym w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka byli dwaj afgańscy chłopcy. Młodszy z nich, pięciolatek z powodu uszkodzenia mózgu nie mógł przejść przeszczepu wątroby. Taką operację mógł jednak przejść 6-latek. W szpitalu była również 17-letnia Afganka. Jej stan był na tyle dobry, że została wypisana.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w środę, że stan obu chłopców jest bardzo ciężki. - Jedno z tych dzieci miało już zabieg przeszczepu wątroby, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowana medycznie sytuacja. Trzymajmy kciuki i czekajmy na to, co się będzie działo - mówił Niedzielski w radiu RMF FM.

Przeszczep u 6-latka bez powikłań

Jak poinformowali lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka przeszczep wątroby u 6-letniego Afgańczyka przeszedł bez powikłań, ale rokowanie jest nadal niepewne. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii lek. Elżbieta Pietraszek poinformowała, że rokowanie ze względu na stan chłopca nadal pozostaje niepewne i najbliższe dni pokażą, jakie będzie dalsze rokowanie co do jego zdrowia.

Prof. Piotr Kalisiński z Kliniki Chirurgii i Transplantologii zaznaczył, że przeszczep to wstęp do tego, żeby dziecko miało szansę w ogóle przeżyć. - Wątroba jest przeszczepiona bez powikłań, podjęła funkcje, natomiast o przeżyciu dziecka zadecyduje głównie neurologia, czyli to na ile odwracalne będą zmiany, które niewątpliwie w wyniku obrzęku mózgu i zatrucia dokonały się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - wyjaśnił.