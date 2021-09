W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane; jedynie na północy wzrastające do dużego - poinformowała synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak. Termometry pokażą od 17 st. C na północy kraju do 24 st. C na południowym zachodzie.

Jak poinformowało IMGW, w piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północy zbliży się chłodny front atmosferyczny i tam możliwy jest okresowy wzrost zachmurzenia do dużego oraz słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 st. C na północy, do 24 st. C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w wielu miejscach porywisty, na Wybrzeżu także dość silny w porywach do 60 km/h z kierunków zachodnich.