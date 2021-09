W niedzielę do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały rodziny Archidiecezji Krakowskiej. Mottem pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z adhortacji "Amoris laetitia" papieża Franciszka: "Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską".

Reklama

Homilia abpa Jędraszewskiego

Abp Marek Jędraszewski w homilii podczas mszy św. mówił, że dla Boga wszystko jest możliwe. - Wszystko jest możliwe także dla człowieka, który otworzy się na boże słowo i będzie starał się żyć na co dzień bożą rzeczywistością. (...) To otwarcie się na słowa Ewangelii mówiące o życiu (…) w sposób szczególny odnosi się do życia małżeńskiego i rodzinnego – powiedział.

Metropolita, nawiązując do motta tegorocznej pielgrzymki, wskazał, że "na miłość małżeńską i życie rodzinne trzeba umieć patrzeć w kategoriach przychodzącego do nas Pana Boga, (…) który chce, abyśmy wkraczając w tajemnicę poczęcia i rodzenia się nowego życia (…), stali się bliscy Stwórcy".

- Zdajemy sobie jednak sprawę, jak myślenie czysto kalkulujące - opłaca się, nie opłaca, warto, nie warto – coraz bardziej brutalnie wchodzi w nasz sposób myślenia (...) o wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. To właśnie z czysto ludzkiego myślenia wynika rozszerzająca się swoista plaga związków nieformalnych ludzi, żyjących w takich wspólnotach, a niemających nawet żadnych przeszkód ku temu, by zawrzeć małżeństwo. To nieszczęście społeczne dotyka Polskę również w postaci coraz liczniejszych rozwodów – mówił w homilii.

Reklama

Zdaniem metropolity, wśród ludzi zaczyna dominować patrzenie na małżeństwo i rodzinę w kategoriach czysto socjologicznych i ekonomicznych. - Wiemy, że niektórzy zawierają małżeństwa w ten sposób, że już od samego początku doprowadzają do rozdziału majątku. Z góry się liczą, że kiedyś ono pęknie. (…) To myślenie ekonomiczne przejawia się także w tym, że myśli się o potomstwie w kategoriach: ile mnie dziecko będzie kosztowało? – mówił.

Nawiązanie do słów Donalda Tuska

Abp Marek Jędraszewski wskazał, że innym przejawem "ziemskiego spojrzenia na małżeństwo i rodzinę" jest "pokusa egoizmu i wygodnictwa". - To traktowanie życia w kategoriach czysto przyjemnościowych. Jeżeli tak się zaczyna o rodzinie myśleć, to nie dziwmy się słowom, które ostatnio zrobiły tak wielką "karierę" w mediach społecznościowych; wypowiedzi pewnego polityka, który stwierdził, że macierzyństwo to udręka dla kobiety przynajmniej na 20 lat – mówił.

Duchowny podkreślił, że myślenie o rodzinie w kategoriach socjologicznych, ekonomicznych, hedonistycznych, otwiera się przestrzeń dla jej ogromnego kryzysu. - Dlatego trzeba się otworzyć na bożą rzeczywistość małżeństwa, na wizję rodziny, która powstała w zamyśle Boga, gdy stworzył kobietę i mężczyznę, i błogosławił ich wspólnocie, błogosławił potomstwu. Trzeba zrozumieć, czym jest sakrament małżeństwa - wskazywał.

Abp Jędraszewski dodał, że sakrament małżeństwa jest otwarciem na Boga, który chce błogosławić rodzinie. Podkreślił, że ślub zawarty przed Bogiem i potwierdzony przez Kościół jest "przekroczeniem czysto ziemskiego myślenia o związku kobiety i mężczyzny".

- Nie może być w naszym myśleniu o małżeństwie żadnego socjologizmu, egoizmu, czy hedonizmu. Ma być prawda! Każdego dnia na nowo odkrywana. Prawda o chrystusowym krzyżu, tzn. o miłości ofiarnej, z siebie dla drugiego, zatroskaniu o jego szczęście na ziemi, ale i w szczęście wieczne. To miłość, która myśli przede wszystkim o drugim; o tym, aby ktoś ze mną był szczęśliwy. Prawda o miłości zawarta w krzyżu Jezusa jest zaprzeczeniem wielkiej pochwały egoizmu (...), która płynie ze współczesnej, neopogańskiej kultury – podkreślił duchowny w homilii.

Pielgrzymka rodzin

Pielgrzymkę rozpoczęło w niedzielę nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wiernym towarzyszyły rozważania Beaty i Wojciecha Kudybów. Msza św., która zgromadziła dziesiątki tysięcy wiernych, odprawiona została przy ołtarzu polowym.

Podczas pielgrzymki w sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej obecny był dzwon "Głos Nienarodzonych", w który jako pierwszy uderzył papież Franciszek. Fundacja "Życiu Tak" podała, że dzwon ma "uwrażliwiać i przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego dziecka poczętego". Jak przypomniano, co roku na świecie w wyniku aborcji zabitych zostaje ponad 42 mln dzieci.

Rodziny pielgrzymowały do Kalwarii Zebrzydowskiej po raz 29.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest duchowym centrum Małopolski. Zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich.