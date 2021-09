Jak poinformowała Paulina Kołodziejska z TPN, baner został zauważony w czwartek rano. Był tak znacznych rozmiarów, że widać go było z Zakopanego. Do zawieszenia płachty użyto prawdopodobnie technik alpinistycznych - w ten sam sposób została ona zdjęta z krzyża przez pracowników parku. Do obciążenia banera użyto kamieni.

Według świadków baner zawierał cytat z Biblii, nawiązujący do sytuacji uchodźców: "Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie". Sprawą wywieszenia przedmiotu na zabytku, którym jest krzyż na Giewoncie zajmie się policja.

Trzy inne banery w ubiegłym roku

W ubiegłym roku odnotowano trzy przypadki wywieszania banerów oraz flag na krzyżu na Giewoncie. Były to baner wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, tęczowa flaga LGBT oraz baner sygnowany znakiem Strajku Kobiet z napisem: "Przemoc domowa to nie tradycja". W związku z tym zakopiańska prokuratura prowadziła trzy postępowania i po przeprowadzeniu śledztw umorzyła nieprawomocnie te sprawy.

Krzyż na Giewoncie postawili górale z Zakopanego w 1901 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Kazimierza Kaszelewskiego. Krzyż ma 17,5 m wysokości, z czego 2,5 m jest pod skałami. Konstrukcja jest wpisana do rejestru zabytków, a wieszanie na niej jakichkolwiek przedmiotów, pisanie czy rycie napisów jest zabronione.