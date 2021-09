Przed budynkiem jednej ze szkół w Sycowie (woj. dolnośląskie) miało dojść w piątek do próby porwania 8-letniej dziewczynki. O zdarzeniu informowały lokalne media, a sprawą zajęła się policja. Policja jeszcze w piątek przekazała, że "doszło do zmuszenia dziecka do określonego zachowania" i że dziewczynka nie znała mężczyzny, który próbował je wymusić. W jego poszukiwania zaangażowano "wielu funkcjonariuszy". W sobotę funkcjonariusze przekazali jednak, że "do pierwotnie zgłoszonego przestępstwa nie doszło".

O zdarzeniu, do którego doszło w piątek przed budynkiem jednej ze szkół w dolnośląskim Sycowie, poinformowały lokalne media. Nieznany mężczyzna miał próbować wciągnąć 8-latkę do swojego samochodu. Z relacji mediów wynikało, że dziecku udało się uciec, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Reklama Policja nie informowała szerzej o szczegółach tego zdarzenia. Oficer prasowa komendanta powiatowego w Oleśnicy asp. Bernadeta Pytel potwierdziła jedynie Polskiej Agencji Prasowej, że w Sycowie miała miejsce sytuacja, która mogłaby wskazywać na porwanie. Obecnie sprawa jest weryfikowana, badane są wszystkie jej okoliczności – przekazała. Po przesłuchaniu. Próby porwania nie było W sobotę przesłuchana została dziewczynka. O tym, że sytuacja wygląda nieco inaczej rodzice dziewczynki mówili jeszcze przed przesłuchaniem. Przekazali, że "doszło do nieporozumienia". Z wersji, którą usłyszeli dziennikarze wynikało, domniemanym sprawcą "porwania" jest rodzic z klasy dziewczynki, który chciał ją podwieźć do szkoły. Ośmiolatka miała go nie poznać i uciec. Już po przesłuchaniu dziecka do sprawy odniosła się aspirant sztabowy Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. - W wyniku podjętych czynności ustalono, że do pierwotnie zgłoszonego przestępstwa nie doszło. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy - przekazała policjantka.