W niedzielę pogodnie będzie jeszcze rano w południowo-wschodniej części kraju. Na północnym zachodzie po nocy mogą utrzymywać się chmury, będzie padał przelotny deszcz.

W ciągu dnia deszczowe chmury będą przesuwały się na wschód, obejmując coraz większe obszary kraju. O ile na zachodzie i północy należy spodziewać się przelotnego deszczu, to na wschodzie będą to opady dochodzące do około 20 mm i burze. Popadać może także na południu kraju. W czasie burz wiatr będzie porywisty, osiągający prędkość do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w dolinach górskich, 22 stopni na krańcach zachodnich, 24-25 stopni w centrum, do 25 stopni na wschodzie i południu kraju - powiedziała Tomczuk.

Nocna prognoza pogody

W nocy będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju możliwe będą przelotne opady deszczu i zanikające burze. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 10-15 stopni. Najchłodniej będzie w kotlinach Karpat, gdzie termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą pojawić się mgły.