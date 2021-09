"Białe Miasteczko 2.0", jak nazywają je organizatorzy, rozstawiono w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bezpośrednio po sobotnim proteście pracowników ochrony zdrowia. Ta forma protestu nawiązuje do "białego miasteczka" pielęgniarek z lata 2007 roku.

Niedziela w białym miasteczku była dniem poświęconym tematyce pielęgniarstwa i położnictwa. Protestujący medycy udzielali zainteresowanym porad z tego zakresu.

Na wieczornej konferencji prasowej podsumowali, że tego dnia odwiedziło miasteczko około 5 tys. osób - tych, którzy byli zainteresowani poradami medyków: warsztatami oraz badaniami profilaktycznymi, a także tych, którzy przyszli wyrazić poparcie dla ich postulatów.

Protestujący po raz kolejny podkreślili, że nie odejdą spod KPRM-u, dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione. Mówiąc o pielęgniarstwie i położnictwie w Polsce ocenili, że jest ono w dramatycznym położeniu - średnia wieku pielęgniarki w Polsce to 53 lata. Do zawodu w publicznej służbie zdrowia wchodzi też niewystarczająca liczba nowych osób, jest to około 2,5 tys. osób z 5,5 tys. kształcących się w tym kierunku. Reszta znajduje zatrudnienie w prywatnej służbie zdrowia lub za granicą.

Według protestujących, dzieje się tak, gdyż osoby te chcą godnie zarabiać, a zatrudnienie w publicznych placówkach im tego nie umożliwia. Medycy zwrócili też uwagę, że średni wiek umieralności pielęgniarek jest bardzo niski - to 60 lat.

"Białe miasteczko stało się dziś tym, czym chcieliśmy, żeby było"

- Białe miasteczko stało się dziś tym, czym chcieliśmy, żeby było. Stało się miejscem spotkań pacjentów i medyków, było dziś miejscem dialogu. Jest tylko jeden problem, w tym dialogu cały czas brakuje przedstawicieli rządu, a przede wszystkim premiera. Czekamy na spotkanie z premierem. Kiedy wreszcie zostaniemy potraktowani poważnie - mówił na wieczornej konferencji jeden z protestujących.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec poinformował, że poniedziałek będzie dniem psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży. - Będziemy rozmawiać na temat braków kadrowych w polskiej psychiatrii. Jednocześnie mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o samobójstwa wśród dzieci. Jutro będziemy podejmować te ciężkie tematy - zapowiedział.

W poniedziałek także przedstawiciele Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą będą prowadzić indywidualne konsultacje dietetyczne oraz warsztaty: "Jak dobrze się odżywiać. Jak rozpoznać wczesne objawy cukrzycy u dziecka".

Organizatorzy "białego miasteczka" poinformowali też, że na noc pozostanie na miejscu ok. 30 osób. W kolejnych dniach prawdopodobnie do nocujących dołączą przedstawiciele kolejnych zawodów, m.in. fizjoterapeuci i technicy elektroradiolodzy - zapowiedzieli.

Badania, porady, warsztaty

Program "białego miasteczka" zaplanowany jest wstępnie do soboty, 18 września. Codziennie, obok konferencji i paneli poświęconych poszczególnym dziedzinom ochrony zdrowia i postulatom, prowadzone też tam będą nieodpłatne badania profilaktyczne, jak pomiar ciśnienia czy glikemii, oraz warsztaty dla medyków lub pacjentów.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił osiem postulatów, obejmujących m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki; zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego; czy też wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

Według resortu zdrowia łączny koszt postulatów w tym roku to 26,05 mld zł, a w przyszłym roku - 104,7 mld zł. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na wtorek protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki złożonych postulatów.