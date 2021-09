Bardzo jest to niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty to były na poziomie 17-19 proc. kiedy patrzymy tydzień do tygodnia, w tej chwili to już jest praktycznie około 50 proc., więc tych nowych przypadków zaczyna niestety przybywać - powiedział Kraska.

Reklama

To także odbija się na ilości osób, które niestety muszą być hospitalizowane w polskich szpitalach. Na dzień dzisiejszy to jest już 704 osoby, które wymagają pobytu w naszych oddziałach szpitalnych, wymagają pomocy lekarskiej - dodał.

"Do szpitali trafiają w większości osoby niezaszczepione"

W ciągu doby tych pacjentów przybyło o 29, czyli także tu widzimy, że ten wzrost wykrywania koronawirusa także powoduje wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali, no i w większości to są niestety osoby, które są niezaszczepione, które nie przyjęły żadnej dawki jeżeli mówimy o szczepionce przeciwko Covid-19, także widzimy wzrost liczby osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii, czyli pomocy, terapii respiratorowej. Na dzień dzisiejszy takich osób w Polsce jest 80 – powiedział Waldemar Kraska.