Na początku dnia środa w większości kraju będzie pogodna i z temperaturami na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie mogą się utrzymywać mgły.

Reklama

Prognoza pogody

Rano spodziewamy się dużej ilości słońca, które będzie panowało do końca dnia we wschodniej części Polski. W ciągu dnia od zachodu do naszego kraju będzie zbliżała się strefa frontu ciepłego, która ściągnie do zachodniej połowy kraju chmury. Do zachodu słońca w całym kraju powinno być bezdeszczowo, a słaby wiatr nie powinien nikomu dokuczać. Dopiero późnym wieczorem, właściwie już w nocy ze środy na czwartek, przy zachodniej granicy może spaść niewielki deszcz - powiedziała Tomczuk.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23 stopnie Celsjusza w centrum, do 27 stopni na Dolnym Śląsku i w woj. opolskim.