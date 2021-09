Środa rozpocznie się pogodnie na zdecydowanej większości kraju. Lokalnie mogą utrzymywać się mgły. Około godziny szóstej termometry wskażą od 11 do 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na zachodzie kraju pojawią się chmury.

Dzień będzie ciepły i ze słabym wiatrem oraz temperaturami od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23-24 stopnie w centrum, do 27 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. O ile we wschodniej połowie kraju będzie słonecznie przez cały dzień, to na zachodniej części już przed południem pojawią się chmury, z których późnym wieczorem, czy też w nocy ze środy na czwartek, na terenach przygranicznych może spaść niewielki deszcz - powiedziała Tomczuk.

W nocy ze środy na czwartek strefa opadów będzie przesuwać się na wschód. W zachodnio-północnej części kraju może też zagrzmieć. Temperatura minimalna w nocy spadnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 17 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Zdaniem meteorologów, czwartek będzie jeszcze ciepły, jednak z większą ilością deszczu - zwłaszcza w pasie od Gdańska na północy, przez Toruń, Poznań po Katowice na południu. W piątek należy spodziewać się ochłodzenia, które będzie odczuwalne także w sobotę i niedzielę.