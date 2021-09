Podkreślił, że projekt ustawy prawo telekomunikacyjne został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów pod koniec ubiegłego tygodnia. Zawiera on przepisy, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. - Wśród tych przepisów znalazł się jeden, który dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę - powiedział Cieszyński. Potwierdził informacje, podane w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Przypomniał, że dotychczas te niewykorzystane przez klientów środki trafiały do budżetu operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nałożono wielomilionowe kary na operatorów i nakazując doprowadzenie do zwrotu klientom tych niewykorzystanych środków.

- To były wytyczne UOKiK, a teraz dajemy to wszystko w postaci ustawowej gwarancji, która pozwala na to, że każdy abonent, każdy klient który ma telefon na kartę będzie miał możliwość odzyskania tych środków w ciągu 6 miesięcy od końca ważności konta - podkreślił Cieszyński. Obecnie termin ten wynosi 30 dni.

Można będzie podać numer konta

Ponadto klienci przy rejestracji będą mogli podać swój numer konta, na który w przypadku niewykorzystania wszystkich przedpłaconych środków, zostanie zwrócona różnica między kwotą przedpłaconą i wykorzystaną. - W toku konsultacji wypracowaliśmy rozwiązanie, które wprowadzimy na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów w ramach którego każdy użytkownik telefonii przedpłaconej będzie mógł podać przy rejestracji swój numer rachunku bankowego na który te środki będą trafiały automatycznie - zaznaczył Cieszyński.

Dodał, że rozwiązanie to będzie dotyczyć także klientów już korzystających z tej usługi. Obecnie klienci ubiegający się o zwrot środków muszą złożyć specjalny wniosek, a operatorzy mogą nałożyć specjalną opłatę za zwrot środków. Po wejściu w życie nowelizacji, operator będzie mógł od kwoty potrącić tylko koszt przelewu, zapewnił Cieszyński.

Jeżeli niewykorzystane środki nie zostaną podjęte w ciągu 6 miesięcy, operator nie będzie dysponował numerem bankowym klienta, środki te nie pozostaną na kontach operatorów (jak dotychczas), lecz mają zasilać będą Fundusz Szerokopasmowy. Jest to fundusz celowy na rozwój dostępu do szybkiego internetu.