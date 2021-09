Kieleccy radni przyjęli w czwartek rezolucję wzywającą sejmik województwa do uchylenia stanowiska "w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Zdaniem wnioskodawców utrzymanie stanowiska może doprowadzić do utraty przez region funduszy unijnych.

Projekt rezolucji wzywająca sejmik województwa do uchylenia stanowiska, w imieniu radnych klubu Bezpartyjni i Niezależni, złożył w czwartek radny Kamil Suchański. Poparcie dla tej inicjatywy wyrazili także radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Reklama "Realna groźba" Jako samorząd Miasta Kielce – miasta, które od kilkunastu lat rozwija się dzięki funduszom europejskim – wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu zastopowania procesu rozpatrywania wniosków w ramach programu REACT-EU. Nie możemy dopuścić do utraty środków w wysokości 16 milionów euro, bowiem spowoduje to znaczące szkody dla gospodarki naszego regionu, a także sektora ochrony zdrowia – napisano w rezolucji. Zdaniem autorów uchwały nawet ewentualne opóźnienie wypłaty pieniędzy odbije się negatywnie na sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego. W ich ocenie istnieje także "realna groźba" zawieszenia negocjacji dotyczących programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027". Apelujemy do władz samorządowych Województwa Świętokrzyskiego o jak najszybsze uchylenie uchwały "w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym" przyjętej 19 czerwca 2019 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – napisano. Marsz Równości w Kielcach. "Wenta na biskupa - nie na prezydenta" Zobacz również "Koperta narodowa" Marcin Stępniewski, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że podejmowanie tego typu uchwał nie powinno być procedowane na sesji rady miasta. Wskazał, że wnioskodawcy w uzasadnieniu napisali: Co do zasady, samorząd nie powinien angażować się w spory na tle światopoglądowym. To w mojej ocenie zamyka dyskusję – powiedział radny. Jednocześnie złożył wniosek formalny o głosowanie uchwały bez wcześniejszej dyskusji. Rezolucję poparło 14 miejskich radnych z klubów Bezpartyjni i Niezależni, Projekt Wspólne Kielce oraz Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 9 radnych z klubu PiS. Dwie osoby wstrzymały się od głosu, kolejne dwie nie uczestniczyły w głosowaniu. Reklama W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska potwierdziła, że poprosiła polskie władze regionalne o wyjaśnienia w sprawie "stref wolnych od LGBTQI" w ramach wszczętej w lipcu procedury naruszenia prawa UE. KE przekazała, że domaga się odpowiedzi do połowy września. W ramach REACT-EU województwo świętokrzyskie miałoby stracić ok. 16 mln euro. Zdaniem Andrzeja Bętkowskiego, marszałka woj. świętokrzyskiego łączenie stanowiska sejmiku z dystrybucją środków z programu REACT-EU "nie powinno mieć miejsca". Z kolei przewodniczący sejmiku województwa poinformował we wtorek PAP, że "na tym etapie sprawa stanowiska podjętego przez sejmik jest zamknięta". W czwartek w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia utraty unijnych środków przez województwa, które podjęły tzw. uchwały anty – LGBT. Program REACT-EU ma charakter koperty narodowej, więc żadne euro nie będzie stracone w tej sprawie - stwierdził wiceminister.