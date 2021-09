Rzecznik prasowy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Urszula Łaszyńska przekazała PAP, że pomimo trwającej około 30 minut reanimacji dziecka w szpitalu lekarze stwierdzili zgon 2,5-latka. Był w stanie krytycznym, gdy do nas trafił. Miał bardzo duży uraz głowy – powiedziała.

Dziecko wypadło z okna

Mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazała PAP, że około godz. 7.30 funkcjonariusze otrzymali informację, iż z okna trzeciego piętra budynku przy ul. Gwarnej wypadło dziecko. Okazało się, że był to 2,5-letni chłopiec, któremu natychmiast udzielono pomocy i został zabrany w ciężkim stanie do szpitala – powiedziała.

"Nieszczęśliwy wypadek"

Mróz dodała, że w momencie zdarzenia rodzice chłopca byli w mieszkaniu. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - zaznaczyła.

Rodzice dziecka byli trzeźwi, zostali przebadani na miejscu zdarzenia przez policjantów. Co do okoliczności wypadku – będziemy je sprawdzać i ustalać, jak do niego doszło. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo prokuratorskie – podkreśliła policjantka.