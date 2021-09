Z ustaleń RMF FM wynika, że przygotowanych jest kilka nowych wersji deklaracji, ale osią zmian ma być wykreślenie z tekstu skrótu "LGBT".

Reklama

Jeszcze kilka dni temu Małopolska proponowała powołanie pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. Taka miała być odpowiedź zarządu województwa małopolskiego na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy ostrzegli przed możliwością wstrzymania funduszy, jeśli deklaracja ws. LGBT będzie obowiązywać.

"Warning letter"

Władze Małopolski do wtorku, 14 września, miały czas, aby odpowiedzieć na warning letter, czyli list ostrzegający Komisji Europejskiej przed możliwą utratą środków unijnych w przypadku dalszego obowiązywania uchwały z 2019 r. "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". KE uznała, że deklaracja narusza prawa mniejszości seksualnych.

Jak informował wówczas marszałek Małopolski Witold Kozłowski, odpowiedzią na maile KE, w tym ten pierwszy z 14 lipca, jest właśnie powołanie pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. 13 września zarząd województwa przekazał pismo w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. My nie odpowiadamy bezpośrednio Komisji Europejskiej, robi to pełnomocnik rządu ds. równego traktowania – powiedział marszałek.

Dzisiaj zamyka się pewien okres, wiec informujemy, jakie na tym etapie jest nasze odniesienie do tematu – powiedział na wtorkowym spotkaniu z prasą Witold Kozłowski.