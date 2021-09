W nadchodzącym tygodniu czeka nas typowo jesienna pogoda. Na początku tygodnia nadal będziemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, napływającym z północnego wschodu. Zimno szczególnie odczują mieszkańcy wschodniej części kraju. Od środy nad Polskę będzie napływać nieco cieplejsze powietrze polarne morskie z zachodu.

W pierwszej połowie tygodnia pogoda będzie dosyć stabilna za sprawą układu wyżowego, rozciągającego się od Atlantyku aż po północną Rosję i obejmującego swym zasięgiem nasz kraj. Jedynie w poniedziałek wschodnia połowa kraju pozostanie jeszcze pod wpływem niżu znad Białorusi - poinformował IMGW. Od połowy tygodnia sytuacja pogodowa nieco się zmieni za sprawą głębokiego niżu znad Europy Północnej.

W poniedziałek cała Polska spowita będzie chmurami, jednak największe zachmurzenie będzie na wschodzie kraju. Tam oraz na południowym wschodzie możliwe też są słabe opady deszczu. Natomiast przelotnie popada na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim i w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą jedynie 6 stopni Celsjusza. W centrum będzie 12-13 stopni, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam 16 stopni. W miejscowościach podgórskich również chłodno, około 8 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie oraz w górach okresami porywisty, z kierunków północnych.

Kiedy zrobi się cieplej?

We wtorek i środę niebo nad Polską będzie zachmurzone. We wtorek popada na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim, w środę głównie na północy i południowym wschodzie kraju. Będą to opady przelotne. We wtorek najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 8 stopni Celsjusza, około 13 stopni w centrum, najcieplej, 16 stopni na zachodzie kraju. W środę będzie nieco cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 15-17 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, który w górach będzie porywisty.

Pogoda zacznie się zmieniać od czwartku. Do soboty wystąpi jeszcze zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia. W niedzielę będzie już na ogół pogodnie. W drugiej połowie tygodnia miejscami popada na wschodzie i północy kraju. Najniższa temperatura będzie na wschodzie, około 14 stopni Celsjusza, a najcieplej na zachodzie - około 17 stopni. Wiatr będzie silniejszy, okresami porywisty. W piątek na wybrzeżu porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h.

W niedzielę pogodnie i cieplej z temperaturą na wschodzie około 16 stopni do 20 stopni na zachodzie. Wiatr osłabnie i zmieni kierunek na południowy.