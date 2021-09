O sprawie poinformował portal elka.pl. Prokuraturę miała powiadomić matka dziewczynki. 11-latka został przesłuchana z udziałem psychologa. 48-letni mężczyzna usłyszał pięć zarzutów.

Trzy z nich dotyczą poważniejszych zachowań przestępnych, chodzi o inne czynności seksualne dokonane na terenie powiatu gostyńskiego i w trakcie podróży nad morze, oraz kolejne dwa zarzuty dotyczące prezentowania treści pornograficznych oraz zachowania seksualnego wobec małoletniej przez podejrzanego ojca. Te zachowania, które, jak ustalono mogły mieć miejsce, dotyczą 2018 roku – podkreślił cytowany przez portal prokurator rejonowy w Gostyniu Jacek Masztalerz.

Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, w których kwestionuje wszystkie stawiane mu zarzuty.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku, natomiast obrońca złożył zażalenie; decyzją sądu okręgowego wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz kontaktowania się z córką i jej matką oraz zakaz zbliżania się do nich na odległość stu metrów.