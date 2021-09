Nowe propozycje, które tam przedstawiono, zakładały m.in. podwyżkę o 677 zł, awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach oraz odmrożenie funduszu nagród na poziomie 5,4 proc. w tym i 2,7 proc. w kolejnym roku.

"Takich propozycji się nie odrzuca"

Na wtorkowym spotkaniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów związkowcy - większością głosów - przychylili się do propozycji przedstawionych przez MSWiA. - Te propozycje oczywiście mogłyby być lepsze. Ja, Rafał Jankowski chciałbym, żeby były lepsze, ale takich propozycji, jakie zostały złożone się nie odrzuca - powiedział Jankowski.

Dodał, że w trakcie prac zespołu składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych, związkowcy będą się starali wypracować jeszcze "lepsze rozwiązania, które - mam nadzieję - wejdą w życie ciągu najbliższych dwóch lat".

Na decyzję policyjnych związkowców szybko zareagował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który na Twitterze napisał: "Otrzymałem właśnie informacje, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów zdecydowaną większością głosów przyjął propozycję @MSWiA_GOV_PL w sprawie rozwiązań w ustawie modernizacyjnej! Cieszę się z tej decyzji i czekam na decyzje związków Straży Pożarnej i Straży Granicznej!".

500 złotych netto

Propozycja strony rządowej zakłada, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną. Jak zaznacza MSWiA, daje to kwotę 500 zł netto.

Resort poinformował również, że wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewnił w imieniu strony rządowej, że od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. MSWiA przypomniało, że w przyszłym roku w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto ujęta jest kwota waloryzacji o 4,4 proc.

Z grupy 2. do grupy 3.

Kolejna propozycja dotyczyła awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Resort zaproponował, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5.

"Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat - co roku 25 proc. funkcjonariuszy" - podało MSWiA. Awans w policji - jak zaznaczył resort - otrzyma ok. 64 tys. funkcjonariuszy, w PSP – prawie 11 tys. funkcjonariuszy, a w Straży Granicznej – prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

"Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego" - zaznaczyło MSWiA. Jak dodano, wcześniej ze stroną związkową wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 - 2,7 proc.

Z informacji, jakie przekazało MSWiA wynika ponadto, że zarówno strona rządowa, jak i społeczna zgodziły się, że istnieje potrzeba powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych. Zespół miałby się zająć m.in. analizą systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego.

Resort zaznaczył, że na spotkaniu wiceszef resortu Maciej Wąsik poinformował, że najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.