Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił zażalenie prokuratury na postanowienie sądu I instancji o uchyleniu Łukaszowi W. tymczasowego aresztu, jeśli ten wpłaci tytułem poręczenia majątkowego kwotę 100 tys. zł.

Reklama

Sędzia Tomala zaznaczył, że w ocenie sądu II instancji jedynie areszt tymczasowy zabezpieczy prawidłowy tok postępowania sądowego, w którym kluczowe będzie przesłuchanie pokrzywdzonego. - Zdaniem sądu oskarżony, przebywając na wolności, mógłby wpływać bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób na postawę świadka, aby skłonić go do złożenia zeznań określonej treści, a dla siebie korzystnych – podkreślił rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Ponadto, jak podał sędzia Tomala, oskarżonemu grozi za zarzucony czyn surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

Nagranie z youtube wśród dowodów

Proces patoyoutubera Łukasza W. i dwóch innych osób - Adriana S. i Wioletty K. - oskarżonych o znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością rozpoczął się 10 września w Sądzie Rejonowym Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Sąd wyłączył jawność rozprawy.

Zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, działając wspólnie i w porozumieniu związany jest z nagraniem, które 9 kwietnia br. zostało zamieszczone w serwisie YouTube. Jak wskazali śledczy, podejrzani "znęcali się nad pokrzywdzonym poprzez nakłonienie go do wykonania poniżających i upokarzających go czynności", a następnie zarejestrowali to i udostępnili na kanale prowadzonym przez jednego z nich.