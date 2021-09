Z ustaleń prokuratury wynika, że Krzysztof K. we wtorek zaatakował 41-latka na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawca miał ugodzić pokrzywdzonego nożem w plecy. W wyniku poniesionych obrażeń ofiara zmarła. Zakrwawione ciało znaleziono na klatce schodowej jednego z bloków.

Reklama

Krzysztof K. usłyszał zarzut zabójstwa

W czwartek Krzysztof K. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św., gdzie prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Jak informował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. W piątek sąd przychylił się do tego wniosku. Za czyn zarzucany podejrzanemu grozi dożywocie.