Sobota będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie kraju wystąpi więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek sytuacja pogodowa się zmieni, bowiem od zachodu wkroczy do kraju front atmosferyczny z opadami deszczu, powoli zmierzającymi na wschód. Temperatura spadnie za sprawą napływu kolejnej porcji polarnego powietrza znad Atlantyku.

