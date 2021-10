Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C na Suwalszczyźnie i zachodnim wybrzeżu, około 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 24 st. C na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, na zachodzie zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, na zachodzie miejscami umiarkowane, a nad morzem duże i tam słaby deszcz lub mżawka. W zachodniej połowie kraju gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na wschodzie i w rejonach podgórskich od 6 st. C do 10 st. C, na pozostałym obszarze od 11 st. C do 13 st. C.W dolinach karpackich możliwy spadek temperatury do 4 st. C. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny; na wschodzie i w Sudetach słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-wschodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h.

Wtorek pogodny, uwaga na wiatr

We wtorek zachmurzenie małe, miejscami na zachodzie i północnym zachodzie wzrastające do umiarkowanego i tam słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie, około 20 st. C na przeważającym obszarze, do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h, w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 12 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.