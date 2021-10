Pod koniec września Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście zakończyła dwa postępowania, w których status podejrzanej miała Klementyna S., pisarka i aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Oskarżenia wobec Klementyny S.

Pierwszy czyn, za który Klementyna S. odpowie przed sądem dotyczy zdarzenia z 28 stycznia 2021 roku. Klementynie S. zarzuca się, że w Warszawie przy al. Szucha naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza policji poprzez ochlapanie munduru czerwoną farbą – przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że w wyniku działania S. "umundurowanie funkcjonariusza stało się niezdatne do użytku".

Aktywistka jest również oskarżona o to, że tego samego dnia "wdarła się do ogrodzonego terenu należącego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego". Tym samym aktem oskarżenia objęto także Przemysława S. oraz Łukasza S., którzy mieli wspólnie z Klementyną S. wejść na teren TK.

W odrębnym postępowaniu Klementynie S. przedstawiono zarzut uszkodzenia zabytku poprzez namalowanie czerwonego pioruna na elewacji kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków od lipca 1965 roku – podała prok. Skrzyniarz.