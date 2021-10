Na podstawie wymiarów biustu, przełożeni mieli oceniać, czy urzędniczki mogą korzystać z prawa do wcześniejszego wyjścia z pracy, w związku z karmieniem dzieci - podaje Radio ZET. Po pytaniach o tę sytuację, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział kontrolę w Centrum Obsługi Podatnika i decyzje personalne.

Do zdarzenia miało dojść na przełomie marca i kwietnia tego roku - dowiedziało się Radio ZET. Urzędniczki opisały wszystko w anonimowym mailu, który został wysłany do prezydenta Trzaskowskiego i Dyrektor Kadr. "Do dnia dzisiejszego nie potrafimy się pogodzić z tym, jak zostałyśmy potraktowane, a wręcz poniżone przez naszych przełożonych" - napisały w piśmie kobiety.

Urzędnicy stołecznego ratusza jeszcze przed wakacjami próbowali wyjaśnić sprawę. Jednak wobec stanowczych zaprzeczeń dyrekcji COP, nie nadano jej dalszego biegu. W ubiegłym tygodniu dziennikarz Radia ZET wysłał pytania w sprawie incydentu i do sprawy powrócono.

Zarządziłem kontrolę w COP, będą podejmowane wkrótce decyzje personalne - powiedział Radiu ZET prezydent Rafał Trzaskowski.

Według nieoficjalnych informacji, dyrektor COP Róża Joanna Gutkowska złożyła w środę rezygnację z pełnionej funkcji i przeszła na emeryturę.