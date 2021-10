Na konferencji po wyjazdowym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych jego przewodniczący poinformował, że omawiano sytuację na granicy z Białorusią, "różne scenariusze, które mogą się zdarzyć, różne zagrożenia". - Zajęliśmy się bardzo poważnie, i dysponując przy tym bardzo wieloma informacjami (...) tym, co jest w istocie, i to chcę bardzo mocno podkreślić - rodzajem wojny hybrydowej prowadzonej z naszym państwem i co za tym idzie także z naszym narodem, a także z Unią Europejską - powiedział Kaczyński.

Reklama

- Sytuacja wygląda tak, warto to powtarzać, bo jakby nie wszyscy w Polsce chcą to przyjąć do wiadomości: nie ma tu żadnego naporu ze strony uchodźców. Przyjeżdżają migranci ekonomiczni, są właściwie przywożeni, akcja jest zorganizowana przez władze Białorusi z niewątpliwym wsparciem a przynajmniej za zgodą władz Federacji Rosyjskiej - oświadczył wicepremier.

- To dzieje się za wiedzą strony rosyjskiej. Te osoby są przywożone samochodami służb na granicę. Na Białorusi jest strefa, do której zwykły obywatel Białorusi nie ma wstępu - to jest strefa przygraniczna. Gdyby to byli zwykli ludzie, to nie zostaliby tam wpuszczeni - mówił Kaczyński.

Dodał, że są oni "najpierw i to zostało wyraźnie ustalone, można powiedzieć, przechowywani albo może lepiej goszczeni w Mińsku, być może są także w innych miejscach, w hotelach, tam specjalnie nawet poszerzono bazę hotelową, a następnie są przewożeni samochodami, bardzo często służbowymi służb, w szczególności straży granicznej, ale można przypuszczać, że także i innych służb, na granicę".

Akcja - jak powiedział Jarosław Kaczyński - była zaplanowana "dawno temu" jako odwet na Polsce za wspomaganie opozycji białoruskiej. - Mamy do czynienia z cyniczną, brutalną akcją służb białoruskich; jest ona kierowana przez prezydenta Łukaszenkę; była planowana wiele miesięcy temu. Jak długo będzie trwała ta akcja - nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć.

Jak mówił wicepremier ds. bezpieczeństwa, zapadła - także w wymiarze finansowym - decyzja o budowie "bardzo poważnej zapory". - Doświadczenie innych państw, Węgier, Grecji, pokazują, że jest to bardzo skuteczna metoda - oświadczył wicepremier.