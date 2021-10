Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, piątek w całym kraju będzie słoneczny. Niewielkie, przejściowe zachmurzenie, możliwe tylko na zachodzie. Do Polski od wschodu napływać będzie suche i chłodne powietrze kontynentalne.

Przymrozki

- Będzie słonecznie, ale to słoneczko zbytnio nas nie ogrzeje. Na wschodzie kraju, po porannych przymrozkach, w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 stopni Celsjusza. W centrum prognozujemy 13 stopni i 15 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, osiągający do 30-40 km/h, może wzmacniać odczucie chłodu - zapowiada Łapińska.

Noc z piątku na sobotę bezchmurna w całym kraju. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie temperatura mierzona na wysokości dwóch metrów spadnie do minus jednego stopnia. W centrum 2-3 st. i 4 st.C na krańcach północno-zachodnich. Na przeważającym obszarze kraju można spodziewać się przygruntowych przymrozków z temperaturami do dwóch stopni poniżej zera.