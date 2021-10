Żołnierze WOT od przeszło miesiąca prowadzą operację "Silne Wsparcie", której celem wsparcie Straży Granicznej oraz społeczności lokalnych w rejonie przy granicy z Białorusią, gdzie wzrasta presja migracyjna. W piątek na Twitterze WOT zrelacjonowano lokalizowanie prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

"Wspólnie z @Straz_Graniczna lokalizujemy wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy. Nielegalni imigranci są zatrzymywani bezpośrednio na granicy lub w gniazdach takich jak to, oczekując na kurierów" - czytamy na profilu terytorialsów, gdzie opublikowano też zdjęcie miejsca w lesie, w którym przebywa grupa migrantów.

"Gniazda" imigrantów

WOT wyjaśniają, że po zlokalizowaniu gniazd imigrantów, np. z przy użyciu termowizji, zabezpieczają miejsca i udzielają im wsparcia. "Żołnierze naszych patroli są wyposażeni w plecaki medyczne, koce, żywność i ciepłe napoje" - podkreślają.

Terytorialsi poinformowali, że są także pierwsze efekty działania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 wykorzystującej psy służbowe. "Podczas działania na Podlasiu nasze psy zlokalizowały miejsce oczekiwania nielegalnych imigrantów na kuriera" - napisali.

WOT, podkreślając w tym tygodniu gotowość GPR K9, zauważały, że wobec nadchodzącego ochłodzenia imigranci nielegalnie przekraczający granicę, a szczególnie dzieci, narażeni są na groźne dla zdrowia wychłodzenie organizmu. "W akcjach poszukiwawczych liczy się czas, stąd tak ważne jest zgromadzenie odpowiednich sił i środków w jak najkrótszym terminie. Dlatego w gotowości do działania w rejonach przygranicznych jest Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza K9 WOT wykorzystująca specjalnie wyszkolone psy" - tłumaczyli terytorialsi.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Polska Straż Graniczna notuje coraz więcej osób, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski z Białorusi. Od sierpnia odnotowano kilkanaście tysięcy takich prób. Zatrzymywane są też osoby podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy - tylko w tym miesiącu to 57 osób. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ robs/