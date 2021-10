Jak poinformowała szczecińska prokuratura, to policjanci, pracownicy izby wytrzeźwień, osoba z kadry kierowniczej ośrodka i lekarka z izby. Trzem policjantom i dwóm pracownikom izby grożą kary do 10 lat więzienia. Pozostałym – do 5 lat. Do tragedii doszło 30 lipca. Zdaniem służb, pijany mężczyzna był agresywny. Policjanci zawieźli go do izby wytrzeźwień, gdzie 25-latek zmarł. Obywatel Ukrainy miał być bity, duszony, użyto wobec niego pałki i gazu.

Reklama

Trzej funkcjonariusze policji usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień służbowych, znęcania się fizycznego nad osobą prawnie pozbawioną wolności oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym – poinformowała Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.