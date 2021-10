We wtorek wpływ arktycznego powietrza będzie odczuwalny w całym kraju. Nad przeważającym obszarem Polski będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Reklama

Spodziewamy się przelotnych opadów w całym kraju. Na Wybrzeżu istnieje możliwość wystąpienia burz. W rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg w wysokich partiach Sudetów i Karpat. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od około 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, do 9-12 stopni na Wybrzeżu. Na zachodzie kraju i nad morzem możliwy będzie porywisty wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, dochodzący do 60 km/h - powiedziała Dąbrowska.

Noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę, w całym kraju dużo chmur z przelotnymi opadami. W rejonie Zalewu Wiślanego możliwe są burze. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura w nocy spadnie do zera, a przy gruncie do minus dwóch stopni. Na pozostałym obszarze prognozowane są temperatury od 2 do 4 stopni, z wyjątkiem strefy nadmorskiej, gdzie termometry mogą wskazać 6-9 stopni Celsjusza. W rejonach pogórskich spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu w wysokich partiach gór.

Sprawdź pogodę na dziennik.pl>>>