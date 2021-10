Siłowe forsowanie granicy z Białorusi do Polski w dn. 08.10 br. Odcinek ochraniany przez Placówkę SG w Czeremsze - napisała we wtorek na swoim Twitterze Straż Graniczna. Na załączonym do postu filmie, który trwa niecałą minutę, widać grupę migrantów, który krzyczą m.in. "Germany" i "Freedom".

W rozmowie z PAP rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała, że była to jedna z dwóch dużych grup migrantów, które ostatnio próbowały siłowo sforsować granicę. Na filmie widać 90 osobową grupę, która w piątek, forsując zapory techniczne, próbowała siłą wedrzeć się do Polski - tłumaczyła rzeczniczka, dodając, że dzień później strażnicy zatrzymali grupę 130 osobową.

Nielegalne przekraczanie granicy

W poniedziałek strażnicy graniczni odnotowali 605 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali 13 nielegalnych imigrantów, wszyscy są obywatelami Iraku - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.

Jak dodano, za pomocnictwo funkcjonariusze SG zatrzymali 8 osób. Są to obywatele Iraku, Niemiec, Turcji, Ukrainy i 2 obywateli Syrii i Polski.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 16 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 5 tys. miało miejsce w październiku. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.