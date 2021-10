46-latka trafiła na komisariat w Pionkach, po tym jak zatrzymano ją za jazdę pod wpływem alkoholu. Zmarła po kilkunastu godzinach pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Reklama

Jak przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety nie wykazały śladów obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na stan pokrzywdzonej.

- Natomiast w obrazie sekcyjnym stwierdzono cechy ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej u osoby z rozległym ogniskiem martwicy mięśnia sercowego, z obecnością skrzepliny w świetle prawej tętnicy wieńcowej oraz zmiany miąższowe płuc - powiedziała rzeczniczka, cytując wstępne wyniki sekcji zwłok.

Borkowska dodała, że ostateczna przyczyna zgonu zostanie określona po przeprowadzeniu badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Śledztwo w sprawie śmierci

W czwartek Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mieszkanki Radomia Magdaleny M. na komisariacie policji w Pionkach.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że we wtorek, 6 października około godz. 23.50 na trasie S7 na wysokości Młodocina k. Radomia doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwej kierującej Magdaleny M. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze, z uwagi na zachowanie kobiety, w szczególności wyczuwalną woń alkoholu i fakt uszkodzenia przez nią elementów wyposażenia radiowozu, dokonali jej zatrzymania, a następnie osadzenia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KP Pionki – przekazała rzeczniczka. Dodała, że momencie zatrzymania kobieta miała 1,95 prom. alkoholu we krwi.

Dzień później, w środę ok. godz. 18.45, w trakcie pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, 46-latka zmarła.