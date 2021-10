Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę nad Polską prognozowane są przelotne opady deszczu, a w nocy ze środy na czwartek lokalnie temperatura spadnie poniżej zera. Będzie mniej opadów i więcej rozpogodzeń niż we wtorek.

Najwięcej deszczu spadnie w okolicach Gdańska - do dziesięciu litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze przewidujemy przelotne opady deszczu lokalnie dochodzące do 5 mm. Na Podhalu będą to opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu w połączeniu z temperaturami ujemnymi mogą dać do pięciu centymetrów pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 8 w Małopolsce i Podkarpaciu i 11 w centrum oraz Wielkopolsce, do 12 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany i porywisty - powiedział Ogrodnik.

W nocy ze środy na czwartek rozpogodzi się. Brak chmur spowoduje duże wypromieniowanie ciepła z powierzchni ziemi i spadki temperatur. Na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach prognozowane są minus dwa stopnie Celsjusza, a przy gruncie nawet minus 5 stopni. Jeden stopień poniżej zera będzie na Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej. Na północnym wschodzie kraju i na Podhalu termometry wskażą okolice zera. Nieco cieplej będzie w Wielkopolsce (2 st.), Małopolsce i Podkarpaciu (3 st.) oraz w centrum (4 st.). Najcieplej będzie w okolicach Szczecina i Świnoujścia - około 8 stopni Celsjusza.

W północnej i zachodniej części kraju możliwe są mgły ograniczające widoczność do dwustu metrów. Miejscami wilgoć, przede wszystkim w obszarach podgórskich, w połączeniu z niskimi temperaturami może sprawić, że nawierzchnie dróg staną się śliskie. Wiatr będzie słaby, na Nizinie Szczecińskiej umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.