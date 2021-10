W minionych latach Unia Europejska pracowała nad projektem dyrektywy znoszącej zmianę czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. Pracę nad projektem dyrektywy przerwała pandemia covid-19 i pozostaje zadać zasadne pytanie o to, czy doczekamy się zmian w tej sferze? Czy zmiana czasu na zimowy w Polsce odbędzie się po raz ostatni? Jaki wpływ na organizm człowieka mają zmiany czasowe?

Zmiana czasu 2021 - kiedy wypada zmiana na czas zimowy?

Odkąd pamiętamy zmiana czasu na letni i zimowy towarzyszy nam rok w rok. Przywykliśmy do tego, choć jak wykazują naukowcy i lekarze pracujący w renomowanych ośrodkach nie jest to korzystne dla naszego zdrowia i funkcjonowania. Zmiana czasu na zimowy odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę października. Jesienne przestawianie zegarków w roku 2021 odbędzie się nocą z 30 na 31 października. Czy będzie to ostatnia zmiana czasu, zważywszy na gasnący termin ustawy regulującej ten aspekt w Polsce i zastopowane prace unijne na rzecz zniesienia zmian czasowych? O tym parę słów w poniższym akapicie.

Czy zmiana w 2021 roku będzie ostatnia?

W okresie przed pandemicznym rozkręcono machinę legislacyjną znoszącą przestawianie zegarków na czas zimowy i letni na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Europosłowie, bazując na raportach lekarzy i neurobiologów podjęli się pierwszych prac znoszących ten zwyczaj. W rozumieniu dyrektywy, nad którą pracowano w Parlamencie Europejskim, obywatele państw członkowskich mieli przestawiać zegarki po raz ostatni w marcu 2021 roku. Prace nad uchwaleniem owej dyrektywy przerwała pandemia SARS-CoV-19. W obrębie państw członkowskich, takich jak Polska uchwalono ustawę normującą ten aspekt życia obywateli. Klasyczny podział na czas zimowy i letni miał obowiązywać jeszcze w latach 2016-2021. W tym roku gaśnie uchwalona w listopadzie 2016 roku ustawa i prawdopodobnie uchwalona zostanie kolejna, na następne lata. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż wciąż trwa walka z pandemią i proces ratowania europejskich gospodarek.

Wpływ zmiany czasu na organizm człowieka

Człowiek funkcjonuje na podstawie swoistego zegara biologicznego i wymaga określonego czasu poświęconego na sen. Zmiany czasu zaburzają naturalny zegar biologiczny człowieka. Mogą pojawić się kłopoty z bezsennością i niepoprawnym funkcjonowaniem organizmu. Najbardziej dotknięci tym problemem są pracownicy wykonujący swoje obowiązki w systemie zmianowym. Prowadzony przez nich rozchwiany cykl dnia i nocy doprowadza do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu szyszynki. Zmiana czasu wpływa na rozmaite mechanizmy fizjologiczne i to w sposób niekorzystny. Wpływa na bezsenność i zmęczenie. Odkryto również korelacje między zmianą czasu a dorobieniem się negatywnych nawyków żywieniowych. W ten sposób osoby mające tendencje do nadwagi mogą się jej nabawić. Ponadto wpływa na nawrót padaczki u osób na nią chorujących, rozwój chorób naczyniowo-sercowych oraz ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych u kobiet.

Jak przebiega zmiana czasu w Polsce i kiedy przestawić zegarki?

Zmiana czasu na zimowy w Polsce odbywa się jesienią, w ostatnią niedzielę października. Nocą z 30 na 31 października 2021 roku przestawiamy zegarki z godziny 3 w nocy o godzinę wstecz. Ma to bezpośredni związek z długością dnia i nocy w sezonie jesienno-zimowym. Jako że wiele wskazuje na przedłużenie okresu poprzedzającego zniesienie zmian czasowych, powinniśmy nastawić się na podobną zmianę w roku 2022. Zmiana czasu na letni następuje zwyczajowo w ostatnią niedzielę marca. Wówczas przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, czyli z godziny 2 na 3.