Co ciekawe w naszym kraju w tracie roku obchodzimy dwa święta, które poświęcone są zarówno mężczyznom, jak i chłopakom. Okazuje się, że wielu panów do dzisiaj nie może zdecydować się, którą datę wybrać na świętowanie i prezenty otrzymują 10 marca i 30 września.

Kiedy wypada Dzień Mężczyzny?

Dzień Mężczyzny w Polsce obchodzony jest dwa dni po Międzynarodowym Dniu Kobiet, czyli 10 marca. To dzień, podczas którego kobiety dziękują swoim panom za to, że są. Aktualnie święto to kultywowane jest w ponad 80 krajach na całym świecie, z tym, że najczęściej 19 listopada. Wybór 10 marca na Dzień Mężczyzny w Polsce nie jest przypadkowy. Tego dnia w kościele katolickim obchodzi się jako wspomnienie liturgiczne czterdziestu męczenników z Sebasty.

Czy Dzień Mężczyzny i Dzień Chłopaka to to samo?

Nasz kraj bogaty jest w różnego rodzaju święta. Nic więc dziwnego, że aż dwukrotnie świętowany jest dzień, w którym cała uwaga skupia się na panach. O ile jednak Dzień Mężczyzn to tradycja międzynarodowa, to jednak trudno doszukać się genezy pochodzenia Dnia Chłopaka. Według niektórych źródeł zaplanowany na 30 września Dzień Chłopka pojawił się w naszym kalendarzu za sprawą urządzanych w szkołach uroczystościach.

W społeczeństwie przyjęło się, że Dzień Mężczyzn obchodzony jest przez dojrzałych i żonatych panów. Z kolei przypadający na ostatni dzień września Dzień Chłopaka zarezerwowany jest dla młodych chłopców. W tym czasie szkolne koleżanki przygotowują swoim kolegom poczęstunki lub organizują dla nich specjalne wycieczki. Ma być to sposób na podziękowania za prezenty, które otrzymały od nich 8 marca.

Skąd wzięło się to święto Dnia Mężczyzny?

Historia Dnia Mężczyzny sięga 7 lutego 1992 roku, kiedy to po raz pierwszy zainicjowano projekt autorstwa profesora Thomasa Oastera - z Uniwersytetu Missouri. Żeby jednak data na stałe trafiła do kalendarza trzeba było poczekać do 1999 roku. Było to możliwe dzięki wnioskowi, który powstał w Trynidadzie i Tobago. Od tego roku dzień poświęcony panom obchodzony jest w około 80 krajach na terenie całego świata. Jego celem jest nie tylko docenianie wartości mężczyzn, ale także zwrócenie uwagi na dotykające ich choroby.

Od kilku lat popularność zyskuje akcja Movember promująca badania profilaktyczne dla mężczyzn. Trwająca przez cały listopad akcja ma zachęcić panów do szybszego wykrywania raka jąder i prostaty. Ciekawostką może być fakt, że w przeciwieństwie do Dnia Kobiet, Międzynarodowy Dzień Mężczyzn nie jest oficjalnie uznawany przez ONZ.

Czy i jak Dzień Mężczyzny jest obchodzony w Polsce?

Rosnące zainteresowanie Dniem Mężczyzny powoduje, że zaczyna on dościgać powszechnością Dzień Kobiet. W sklepach pojawiają się specjalne półki, na których znaleźć możemy drobne prezenty personalizowane pod ten szczególny dzień. Co więcej, nie brakuje również specjalnych ofert przygotowanych na 10 marca w restauracjach.

Z uwagi na różnicę dwóch dni, która dzieli Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, zauważalna jest tendencja do wspólnego świętowania. Pary najczęściej w ten dzień wybierają się do kina czy do teatru. Nie brakuje również osób, które na tę okazję wyjeżdżają na weekendowy pobyt do SPA, albo decydują się na kilkudniową wycieczkę.

Bez względu na to jak spędzimy ten dzień, pamiętajmy o tej dacie. Wystarczy buziak, aby sprawdzić mężczyźnie przyjemność.