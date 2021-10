Jak podają hiszpańskie i portugalskie media, w ostatnich dniach w powietrzu nad południową części Półwyspu Iberyjskiego gromadzi się dym z Cumbre Vieja, zawierający dwutlenek siarki. Jak szacują naukowcy ze sztabu kryzysowego, codziennie do atmosfery dostaje się ponad 8 tys. ton tego związku chemicznego.

Reklama

Z obliczeń IMGW wynika, że już w czwartek wieczorem chmura dwutlenku siarki dotarła do północno-zachodniej Polski. Dziś rano miała dotrze nad północno-wschodnią część kraju.

Zniszczenia

Lawa, która od września wydostaje się z wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma, zniszczyła tam już prawie 1500 budynków. Eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych 24 godzin należy spodziewać się kolejnych strat.

Według obrony cywilnej lawa o coraz rzadszej konsystencji, wydostająca się z Cumbre Vieja, zagraża kilku miejscowościom w południowo-zachodniej części wyspy, szczególnie La Lagunie. W ciągu ostatniej doby ewakuowano stamtąd 800 mieszkańców.

W sumie do środowego popołudnia ewakuację nakazano ok. 7000 osób na La Palmie. Władze wyspy ogłosiły, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia część z nich będzie mogła wrócić do domu.

W kilku gminach położonych u podnóża Cumbre Vieja w dalszym ciągu pozostają zamknięte szkoły, a część dróg jest zamknięta dla ruchu.

Władze Wysp Kanaryjskich szacują, że do środy lawa zalała ponad 650 hektarów terenów na La Palmie, szczególnie w gminie El Paso.